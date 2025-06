Buono regalo Amazon da 200 euro per i nuovi clienti Credem

Credem ha lanciato una nuova iniziativa che consente di beneficiare di un buono regalo Amazon da 200 euro aprendo il conto online Credem Link entro il 31 luglio. Durante l'apertura del conto occorre inserire il codice PROMO200 nel campo apposito, così da poter risultare idonei al riscatto del buono.

Credem Link è un conto corrente online a canone zero, a cui è associata una carta di debito a scelta tra Credemcard (su circuito nazionale Bancomat, a canone zero) o Credemcard Internazionale Mastercard (utilizzabile anche all'estero, canone zero il primo anno e dopo 1,50 euro al mese). Sono gratis anche i servizi quali l'Internet Banking e l'app Credem Mobile, con cui è possibile gestire qualsiasi aspetto del proprio conto. Due ulteriori vantaggi sono gli addebiti diretti delle utenze e i prelievi di contante presso gli sportelli ATM Credem senza spese (gratis anche l'imposta di bollo con giacenza media inferiore a 5.000 euro).

Come ottenere un buono regalo Amazon da 200 euro

Il riscatto del buono Amazon da 200 euro richiede l'apertura del conto online Credem Link entro il 31 luglio 2025, inserendo in fase di apertura il codice PROMO200 nel campo dedicato. In seguito, è necessario spendere almeno 2.000 euro entro il 31 ottobre di quest'anno tramite la carta di debito associata al conto. Rispettando i termini qui sopra, si riceverà il buono via e-mail entro il 31 gennaio 2026.

Se si ha qualche dubbio riguardo alla scelta della carta di debito, basta rispondere a una semplice domanda: quante volte si va all'estero in un anno? Se la risposta è mai, allora è preferibile scegliere la Credemcard su circuito nazionale Bancomat, sfruttando in questo modo anche il canone gratuito; se invece si è abituati a viaggiare all'estero, la scelta più corretta è la Credemcard Internazionale appartenente al circuito di pagamento Mastercard.

