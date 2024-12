Buono Regalo Amazon da 100 euro se apri Conto Corrente Arancio Più

La nuova iniziativa della banca olandese ING consente di ottenere un Buono Regalo Amazon da 100 euro aprendo Conto Corrente Arancio Più, il conto online a canone zero con bonifici e prelievi senza commissioni più quota gratuita per la carta di credito e la carta di debito. Per beneficiare di questi vantaggi è sufficiente accreditare lo stipendio o la pensione, oppure garantire entrate mensili di almeno 1.000 euro.

Con Conto Corrente Arancio Più di ING si possono gestire le spese direttamente da app, inviare denaro nel giro di pochi secondi e addebitare le proprie bollette. Grazie poi alle carte associate al conto corrente, si possono effettuare acquisti sia online che in negozio ovunque ci si trovi, con prelievi gratuiti sia in Italia che in Europa.

Come ottenere un Buono Regalo Amazon da 100 euro con Conto Corrente Arancio Più

Per ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro bisogna aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 27 dicembre, inserendo in fase di iscrizione il codice promozionale ING2024 e richiedendo la carta di debito Mastercard. Il passaggio successivo consiste nell'attivare il conto e spendere con la carta di debito associata almeno 100 euro entro il 31 gennaio 2025.

Al momento della ricezione del buono regalo, sia il conto online che la carta di debito dovranno essere attivi. Per quanto riguarda ad esempio il conto, sarà sufficiente avere un saldo pari o superiore a 200 euro. In merito invece alle tempistiche dell'invio del Buono, il regolamento dell'iniziativa chiarisce che trascorreranno non oltre 180 giorni dalla data di termine della promozione (quest'ultima è fissata per il 31 gennaio 2025).

L'apertura di Conto Corrente Arancio Più richiede il collegamento a questa pagina del sito ING, dopodiché basta premere sul pulsante Apri Conto Corrente Arancio. Fatto questo, occorre scegliere Conto Corrente Arancio Più e procedere con un primo bonifico di qualsiasi importo per attivare il conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.