Buono regalo Amazon da 150€: il regalo del conto online di Banca Mediolanum

Un buono regalo Amazon da 150 euro è il regalo che Banca Mediolanum fa a tutti coloro che sottoscrivono un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 12 giugno. Le altre condizioni da soddisfare sono la richiesta della carta di debito associata, effettuare almeno un movimento con quest'ultima e accreditare lo stipendio entro il 30 ottobre.

Una volta ricevuto via e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione del nuovo conto, il buono sarà spendibile liberamente su amazon.it, indipendentemente da quelli che sono i propri interessi. Volendo, inoltre, è possibile ricevere anche un iPhone 17e in omaggio nel taglio di memoria da 256 GB aprendo un prodotto di risparmio gestito o un piano individuale pensionistico.

Canone del conto azzerato per tutti il primo anno

Al di là del buono Amazon da 150 euro, un altro incentivo che Banca Mediolanum offre a tutti gli utenti interessati è il canone gratuito per tutti durante il primo anno. Inclusi vi sono diversi vantaggi a costo zero, dai bonifici SEPA ordinari e istantanei a costo zero all'emissione di una carta di debito digitale gratuita, oltre ai prelievi senza commissioni presso gli ATM dislocati in tutta l'Unione europea e l'addebito delle utenze.

Al termine del primo anno il canone del conto passa a 3,75 euro al mese, mentre quello della carta di debito fisica a 10 euro l'anno. Il canone del conto corrente si può nuovamente azzerare spendendo almeno 500 euro al mese oppure accreditando il proprio stipendio nel nuovo conto. Quest'ultimo continuerà invece a essere gratuito per tutti gli utenti che non hanno ancora compiuto 30 anni.

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