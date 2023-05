Buono Amazon da 50 euro con Sky: scopri come averlo con questa offerta

Se sei un appassionato di serie TV, film e sport, non puoi perderti la nuova offerta Sky che ti permette di avere Netflix e Sky Cinema o Sky Sport con un buono regalo Amazon.it da 50 euro. Scopri come approfittare di questa promozione imperdibile e goditi il meglio dell’intrattenimento a casa tua.

Le nuove offerte Sky per avere il buono Amazon da 50 euro

Partiamo con il pacchetto Sky TV + Netflix + Sky Cinema che puoi avere a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 48) con tutti i contenuti di Sky TV e Netflix piano Standard, con visione in HD 1080p su 2 schermi in contemporanea e senza interruzioni pubblicitarie.

In più, hai accesso a Sky Cinema con oltre 200 prime visioni l’anno e Paramount+ senza costi aggiuntivi. E con l’app Sky Go puoi vedere i programmi Sky da subito, anche in mobilità.

Se invece preferisci lo sport, puoi scegliere Sky TV + Netflix + Sky Sport a 24,90 euro al mese invece di 50. Con questa opzione hai tutti i contenuti di Sky TV e Netflix con il piano Base incluso, e puoi seguire tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, le coppe europee, il tennis, il basket e tanti altri sport. Anche in questo caso hai l’app Sky Go inclusa.

Entrambe le offerte prevedono l’attivazione a partire da 9€ con Sky Q via internet, il decoder che ti permette di connetterti alla tua rete Wi-Fi e vedere subito i contenuti Sky e Netflix senza bisogno della parabola. In più, con Sky Q puoi accedere a tante altre funzionalità, come la pausa e il rewind live, la registrazione dei programmi, la ricerca vocale e la personalizzazione dei profili.

Registrando la tua promozione entro il 30 giugno riceverai infine il tanto agognato buono Amazon da 50 euro che potrai spendere come vuoi sul popolare store di ecommerce.

Non perdere tempo: approfittane ora e scopri un mondo di intrattenimento senza limiti con Sky e Netflix.

