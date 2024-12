Buono Amazon da 25 euro per ogni amico che inviti in Crédit Agricole

"Invita un amico in Crédit Agricole" è l'ultima iniziativa promossa dalla banca francese che consente di ricevere un Buono Amazon da 25 euro per ogni amico che apre un nuovo conto online dell'istituto transalpino. L'apertura del conto deve avvenire entro l'11 dicembre di quest'anno.

Il numero massimo degli amici che si possono invitare sono sei, per un totale dunque di 150 euro in buoni regalo. E se si sottoscrive un mutuo con la banca Crédit Agricole, si possono ottenere fino a 600 euro in Buoni Regalo Amazon, a fronte di un Buono da 50 euro per ogni amico invitato (in questo caso il numero di amici sale a dodici).

Come ricevere un Buono Amazon da 25 euro con Crédit Agricole

Dopo aver aperto il conto online Crédit Agricole, si riceverà un codice promo personale nella sezione Invita un amico dell'applicazione ufficiale Crédit Agricole Italia. Gli amici invitati devono aprire a loro volta il conto entro l'11 dicembre di quest'anno, inserendo il codice promo nel campo vuoto codice promozionale durante la fase di iscrizione. In seguito, devono effettuare almeno un pagamento con la carta (in un negozio fisico o su un sito web) entro 60 giorni dalla data di apertura. A sua volta, ogni amico riceverà un Buono da 25 euro e potrà ugualmente condividere il suo codice promo con altri amici.

La promozione in corso prevede che i propri amici possano ottenere fino a 100 euro in più in Buoni Amazon. A questo proposito, il regolamento sottolinea che si riceve un ulteriore Buono da 50 euro se spendono almeno 500 euro con la carta di debito Visa associata al conto, oppure un Buono da 100 euro se la spesa è di almeno 1.000 euro.

L'operazione a premi di Crédit Agricole termina l'11 dicembre. Per maggiori informazioni visitate questa pagina del sito ufficiale.

