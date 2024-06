Buono Amazon da 200€ e canone zero scegliendo il Conto Credem Link

È il momento giusto per cambiare banca e aprire un nuovo conto corrente: con la nuova promozione di Credem, infatti, c'è ora la possibilità di aprire il Conto Credem Link con condizioni molto vantaggiose. Il conto corrente online di Credem, infatti, ha canone zero, senza condizioni da dover rispettare, e consente di ottenere un Buono Amazon da 200 euro in regalo.

Accedere a quest'offerta è molto semplice: basta inserire il codice promo SUMMER200 al momento della richiesta di apertura del conto, nell'apposito campo dedicato ai codici promozionali. Per ottenere il Buono Amazon in regalo è poi necessario (entro il 22 settembre prossimo) accreditare stipendio/pensione oppure effettuare almeno 1.000 euro di spese con carta di debito.

Per richiedere la promozione e aprire Credem Link è sufficiente collegarsi al sito di Credem. La richiesta di apertura può avvenire anche tramite SPID. La promozione termina il 30 giugno.

Conto Credem Link: tanti vantaggi e un Buono Amazon da 200€ in regalo

Con Credem Link è possibile accedere a un conto corrente con:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero per un anno, poi 1,5 euro al mese, e possibilità di utilizzare tutti i principali wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

con canone zero per un anno, poi 1,5 euro al mese, e possibilità di utilizzare tutti i principali wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay Conto Deposito Più con interessi al 4% lordo annuo a scadenza* per 6 mesi su nuova liquidità depositata sul conto corrente (con un minimo di 5.000€)

con interessi al 4% lordo annuo a scadenza* per 6 mesi su nuova liquidità depositata sul conto corrente (con un minimo di 5.000€) supporto diretto del team di consulenti Credem, sia online che in filiale

Completata la richiesta di apertura del conto, Credem riconoscerà ai nuovi clienti un Buono Amazon da 200 euro (entro il 22 settembre) nel caso in cui sarà avvenuto l'accredito di stipendio/pensione oppure si sarà superata la soglia di 1.000 euro di acquisti con la carta di debito. Si tratta di soglie ragionevoli e alla portata di molti potenziali clienti. La promo di Credem è, quindi, molto interessante e rappresenta, per molti, l'occasione giusta per cambiare banca e aprire un nuovo conto.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.