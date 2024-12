Buono Amazon da 100€: l’offerta di Conto Corrente Arancio

Se stai cercando un conto corrente online che unisca convenienza e vantaggi esclusivi, Conto Corrente Arancio Più di ING è la soluzione che fa per te. Grazie all’ultima iniziativa dedicata ai nuovi clienti, hai la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100€. Andiamo a scoprire nel dettaglio come ottenere il Buono e in generale quali sono i vantaggi offerti dal conto in questione.

Come ottenere il buono Amazon con Conto Corrente Arancio Più

Per ricevere il Buono Regalo Amazon.it da 100€, bastano pochi passaggi:

Apri Conto Corrente Arancio Più e richiedi carta di debito Mastercard con il codice ING2024 entro il 27 dicembre 2024;

e richiedi carta di debito Mastercard con il codice entro il 27 dicembre 2024; Attiva il conto corrente e la carta e spendi almeno 100€ con la carta entro il 31 gennaio;

il conto corrente e la carta e con la carta entro il 31 gennaio; Il conto (con un saldo di almeno 200€) e la carta di debito dovranno risultare attivi quando riceverai il tuo buono regalo via email.

Questa promozione ti permette non solo di usufruire di un conto corrente completo e flessibile, ma anche di ottenere un bonus utile per i tuoi acquisti su Amazon. Ma non c'è solo l'opportunità di ottenere un buono Amazon, ma vengono offerti anche tutta una serie di servizi e vantaggi esclusivi, tra cui:

Canone azzerato accreditando lo stipendio;

accreditando lo stipendio; Prelievi gratuiti presso tutti gli ATM in area Euro;

presso tutti gli ATM in area Euro; Bonifici SEPA gratuiti (anche istantanei);

(anche istantanei); Carta di credito Mastercard Gold a zero canone ;

; Gestione online completa, accessibile da app o browser per monitorare e controllare i movimenti in qualsiasi momento.

L’offerta di Conto Corrente Arancio Più rappresenta un’ottima opportunità per passare a un conto online moderno e vantaggioso, guadagnando anche un Buono Amazon da 100€.

Affrettati: l’iniziativa è valida fino al 27 dicembre. Visita il sito ufficiale di ING per aprire il tuo conto e scoprire tutti i dettagli dell’offerta. Approfittane subito per un conto che unisce risparmio e vantaggi esclusivi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.