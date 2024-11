Buono Amazon da 100€ in regalo con il conto online SelfyConto

Con la sua nuova iniziativa, Banca Mediolanum offre un Buono Regalo Amazon da 100 euro a quanti apriranno il conto online SelfyConto entro il 20 dicembre e accrediteranno il proprio stipendio. In alternativa all'accredito della busta paga, è possibile ottenere il Buono anche spendendo almeno 500 euro al mese.

SelfyConto è un conto corrente online completo, che consente di pagare, investire e gestire il proprio denaro in modo veloce e intelligente. Con l'accredito dello stipendio o a fronte di una spensa mensile di 500 euro, il canone è azzerabile fino al 31 dicembre 2027 per tutti, e allo stesso modo sono gratuiti anche i bonifici istantanei e ordinari SEPA.

Il conto SelfyConto si può aprire direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum.

Come ottenere un Buono Amazon da 100 euro con SelfyConto

Per ottenere un Buono Amazon del valore di 100 euro, spendibile sul sito Amazon.it, occorre aprire SelfyConto di Banca Mediolanum entro il 20 dicembre e accreditare il proprio stipendio. Nel caso non si abbia una busta paga, si può risultare ugualmente idonei all'iniziativa spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al nuovo conto.

A proposito di carte, durante la fase di apertura di SelfyConto gli utenti possono richiedere una carta di debito Mastercard e una carta di credito con plafond a partire da 1.500 euro, personalizzabile sia in relazione al circuito di pagamento (Visa o Mastercard) sia con la propria foto e il colore preferito. Anche in questo caso la carta di credito presenta la quota gratuita per il primo anno, poi il canone passa a 20 euro annui.

Tutti i dettagli della promozione di Banca Mediolanum sono consultabili su questa pagina del sito Banca Mediolanum.

