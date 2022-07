Buono Amazon da 100€ con SelfyConto: ultimi giorni

Cosa può nascere dall'incontro tra un Istituto Bancario “tradizionale” e la tecnologia? Un conto corrente da gestire autonomamente e online: parliamo di SelfyConto, la piattaforma realizzata da Banca Mediolanum a misura di giovane. A beneficiare maggiormente dei diversi vantaggi, infatti, sono proprio gli under 30, che possono godere di canone di tenuta conto completamente azzerato. Completano l'opera la carta di debito gratuita, l'applicazione smart da cui gestire ogni aspetto del proprio conto e la possibilità di ricevere un buono regalo Amazon da 100 euro.

SelfyConto: cos'è e perché sceglierlo?

Come abbiamo già anticipato, per coloro che hanno meno di 30 anni il canone di tenuta conto è zero fino al compimento del trentesimo anno di età. In qualsiasi caso, per il primo anno il canone è gratis per tutti, a prescindere dall'età. Dal secondo anno è pari a 3,75 euro al mese. Chi decide di aprire un conto SelfyConto, inoltre, riceverà una carta di debito gratuita (con prelievi gratis in area Euro) e potrà beneficiare di altri vantaggi a costo zero, come le principali operazioni bancarie (bonifici, addebiti utenze e altro).

L'applicazione Mediolanum è l'”hub” di SelfyConto, da cui è possibile gestire qualsiasi suo aspetto. Dai movimenti (anche di carte di altri istituti bancari), alla rateizzazione dei pagamenti, l'andamento degli investimenti e il blocco carta per 48 ore in caso di emergenza. Per chi ama il trading online, SelfyConto dà la possibilità di operare in tempo reale su ben 24 mercati mondiali.

Ricevi 100 euro di buono Amazon

Arriviamo alla promozione: fino al 13 luglio è possibile richiedere un buono Amazon da ben 100 euro da utilizzare per i propri acquisti sulla piattaforma di e-commerce. È necessario, però, soddisfare alcuni requisiti per accedere all'offerta.

Le alternative sono due. Per la prima è necessario ottenere un accredito su conto corrente degli emolumenti/pensione (secondo le modalità previste da Banca Mediolanum). Mentre la seconda prevede l'addebito sul conto corrente di almeno due utenze e uno di questi requisiti in aggiunta:

essere titolari di un mutuo essere titolari di un fido ottenere addebiti dovuti all’utilizzo della carta di credito/debito per più di 3.000 euro aver chiesto (e ottenuto) l’emissione della carta di credito Mediolanum Credit Card o Mediolanum Credit Card Prestige

Se credi di avere tutti i requisiti e vuoi ricevere il tuo voucher Amazon, a questo link è possibile registrarsi e aprire un conto SelfyConto. Ma attenzione: mancano pochissimi giorni alla scadenza della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

