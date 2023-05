Buono Amazon da 100 euro in regalo con il conto di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è uno dei migliori conti online disponibili in questo momento e, con la nuova promozione appena lanciata dall'istituto, mette a disposizione dei nuovi clienti un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

L'offerta è da cogliere al volo: il conto di Banca Mediolanum è completamente a zero spese per un anno. Il canone mensile di 3,75 euro è azzerato per sempre per gli Under 30 ed è azzerabile dagli Over 30 dopo il primo anno gratuito.

In più, i clienti che scelgono SelfyConto possono beneficiare di una carta di debito per prelievi e pagamenti senza commissioni, bonifici gratuiti e tanti altri vantaggi, a partire dalla possibilità di richiedere una carta di credito da appena 1 euro al mese.

Basterà impostare l'accredito dello stipendio oppure effettuare acquisti per almeno 1.000 euro con carta di debito entro 3 mesi per ottenere il "bonus di benvenuto", rappresentato da un buono Amazon da 100 euro. L'offerta è richiedibile tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum regala 100 euro di Buono Amazon ai nuovi clienti

Il conto corrente di Banca Mediolanum è completo e senza punti deboli. Questo conto si caratterizza per:

canone azzerato per 12 mes i (invece di 3,75 euro)

i (invece di 3,75 euro) carta di debito con prelievi e pagamenti gratis in area euro

in area euro bonifici gratis

carta di credito con plafond di 1.500 euro da richiedere al costo di 1 euro al mese

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Il buono è ottenibile rispettando uno dei due requisiti:

con l' accredito dello stipendio

effettuando almeno 1.000 euro di acquisti con carta di debito entro 3 mesi dall'apertura del conto

La promozione lanciata da Banca Mediolanum per SelfyConto può essere attivata direttamente online, tramite il sito ufficiale dell'istituto linkato qui di seguito.

