Buono Amazon 75€ con Sky e Netflix: hai tempo fino a OGGI

È arrivato il momento di concederti una pausa dal quotidiano e immergerti in un mondo di intrattenimento senza limiti. Oggi ti ricordiamo che è ancora attiva un'offerta irrinunciabile: abbonati a Sky e Netflix e vivi un'esperienza unica a un prezzo incredibile.

Per soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30, potrai accedere a un'ampia selezione di contenuti entusiasmanti. E come se non bastasse, avrai anche la possibilità di ricevere un generoso Buono Regalo Amazon del valore di 75 euro. L'offerta è valida solo fino a oggi, quindi non perdere altro tempo.

Sky + Netflix e un buono Amazon da 75 euro: ti serve altro?

Immagina di varcare la soglia di un universo televisivo senza confini grazie a Sky TV. Ti aspettano show mozzafiato, serie TV avvincenti, documentari appassionanti e le acclamate produzioni originali di Sky. Potrai seguire le tue serie preferite, italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti. Lasciati coinvolgere dagli show che fanno parlare tutti, regalando momenti di intrattenimento indimenticabili per tutta la famiglia. E non dimenticare la vasta scelta di documentari, che ti porteranno alla scoperta dei segreti della natura, del mondo animale, della storia, dell'attualità e della scienza.

Ma la vera magia inizia quando unisci Sky a Netflix, la piattaforma di streaming più amata al mondo. Ora potrai goderti un catalogo incredibile di serie TV, film, documentari e programmi per bambini, direttamente su Sky Q e su tutti i tuoi dispositivi. Con il piano Base di Netflix, avrai accesso a un'esperienza di visione in HD 720p su un solo schermo, senza interruzioni pubblicitarie. Lasciati trasportare dalle storie che ami e scopri nuovi titoli entusiasmanti che cattureranno la tua attenzione.

E non dimenticare la deliziosa sorpresa che ti attende: il Buono Regalo Amazon da 75 euro. È semplice ottenere questo fantastico premio: acquista Sky Q online, seleziona almeno il pacchetto Intrattenimento Plus base (Sky TV + Netflix) e attiva il tuo abbonamento entro il 30/06/2023. Riceverai una mail entro l'11/09/2023 con tutte le istruzioni su come richiedere il tuo Buono Regalo Amazon.it e concederti un'esperienza di shopping online da sogno.

Non lasciare che questa incredibile offerta scivoli via. Abbonati oggi a Sky e Netflix e immergerti in un mondo di intrattenimento illimitato. Approfitta dell'offerta speciale e ottieni anche un regalo straordinario che renderà le tue giornate ancora più speciali.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.