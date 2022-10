Buono Amazon da 120€: ultimo giorno per riceverlo con ING

Amazon è ormai da qualche anno l'E-commerce per eccellenza, forte di una quantità di prodotti impressionante, di costi convenienti e di tempi di consegna molto brevi.

Proprio per questo motivo, la promozione proposta da ING per Conto Corrente Arancio, risulta pressoché imperdibile. Stiamo parlando di un buono Amazon da 120€ proposto ai nuovi iscritti per una promozione che scade proprio oggi.

Per rientrare in questa promozione è necessario aprire un account su Conto Arancio entro oggi. Una volta fatto ciò, lo stesso va attivato attraverso un bonifico (di qualunque importo) entro il 30/11.

L'ultimo passo, prevede l'accredito sul conto di uno stipendio o di una pensione entro il 31/12. Una volta completata la procedura, sarà possibile ricevere un buono spendibile liberamente su Amazon.it.

L'ultima occasione di ottenere il buono Amazon da 120 euro

Il buono Amazon, va ricordato, non è assolutamente l'unico vantaggio legato a Conto Corrente Arancio. La piattaforma in questione infatti, viene proposta da ING, ovvero uno degli istituti bancari più solidi e sicuri.

Il conto, così come la carta prepagata collegata allo stesso, è gestibile attraverso un'app mobile. Questa consente, con pochi tocchi sullo schermo, di gestire in maniera accurata le proprie finanze.

Con il modulo Zero Vincoli poi, è possibile ottenere ulteriori vantaggi. Si parla, tra le altre cose, della possibilità di effettuare bonifici bancari online e via telefonica (fino a 50.000 euro) oltre che di ottenere un libretto degli assegni gratis ogni anno.

La carta prepagata poi, grazie al modulo Zero Vincoli, non presenta alcun tipo di commissione in caso di prelievo da ATM, sia in Italia che sul territorio europeo.

Anche per quanto concerne i costi, Conto Corrente Arancio si dimostra molto interessante. Stiamo parlando di 2 euro al mese per il già citato modulo Zero Vincoli, che diventa gratuito in caso di accredito di pensione o stipendio (per almeno 1.000 euro mensili).

