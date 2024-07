Buoni omaggio per acquistare su Amazon con questo conto online

C'è aria di shopping in vista. Come? Semplice: aprendo il Conto Corrente Arancio Più, potrai ricevere fino a 100 euro in buoni omaggio per acquistare su Amazon. L'offerta è targata ING, la nota banca olandese, che promette regali a chi sceglie di aprire un nuovo conto online.

Oltre a questa possibilità, Conto Corrente Arancio Più offre anche altri vantaggi: nessun costo per prelievi in Italia e in Europa, il canone zero per conto e carta di credito, e la carta di debito Mastercard senza spese.

Come ottenere i buoni omaggio per acquistare su Amazon

Per entrare nel club degli amanti dello shopping su Amazon, devi seguire questi semplici passaggi:

Apertura del conto: entro il 9 settembre, apri il Conto Corrente Arancio Più usando il codice promozionale ING2024. Non dimenticare di scegliere la carta di debito Mastercard. Attivazione iniziale: effettua un bonifico, anche simbolico, e attiva il conto. Primo acquisto: usa la carta di debito per un acquisto qualsiasi e ricevi il tuo primo buono Amazon da 50 euro. Spendi e rispendi: spendi almeno 500 euro con la tua carta di debito entro il 29 novembre per ottenere il secondo buono Amazon da 50 euro, portando così il totale a 100 euro.

L’ultimo passaggio è tenere la carta attiva e avere almeno 200 euro nel conto fino all'arrivo dei buoni. Vuoi entrare nel fantastico mondo degli acquirenti felici? Apri il Conto Corrente Arancio Più direttamente dalla pagina ufficiale del sito ING, accessibile mediante il box in fondo. Una passeggiata virtuale che potrebbe trasformare i tuoi acquisti in un'esperienza ancora più soddisfacente, grazie ai buoni omaggio per acquistare su Amazon. Allora, cosa aspetti? Non perdere questa opportunità da spendaccione felice!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.