Buoni Amazon fino a 500€ invitando un amico ad aprire un conto ING

Condividere fa bene, soprattutto se si tratta di offerte vantaggiosi per tutti. È quello che sta prevedendo ING che dà la possibilità a chi invita degli amici ad aprire un Conto Arancio di ricevere buoni regalo Amazon del valore di 50€. L’offerta è cumulabile potendo raggiungere fino a 500€ di buoni Amazon invitando 10 amici ad aprire il conto ING. La convenienza di questa promozione non è limitata ai buoni Amazon (anche chi apre il conto può riceverne uno da 150€!) ma anche e soprattutto ai vantaggi offerti dal Conto Arancio ING. Approfitta subito di un conto con zero costi e nessun vincolo.

Un conto davvero a 0€: Conto Arancio ING

Il principale problema dei conti corrente è che hanno costi fissi che rendono spesso pesante la loro gestione. Soprattutto per i giovani e chi sta iniziando a muovere i primi passi nel mondo del lavoro e della gestione dei risparmi e non ha grandi capitali da investire. Conto Arancio di ING è la soluzione ideale anche per questi motivi.

Si tratta, infatti, di un conto che non prevede vincoli e dà la possibilità di avere sempre a disposizione i propri risparmi e di trasferirli sul conto o prelevarli in qualsiasi momento. Tutto a costo zero. La politica ING è orientata alla trasparenza e questi sono i costi applicati sulle operazioni effettuate sul Conto Arancio:

Costi di apertura – 0€

Costi di chiusura – 0€

Versamenti – 0€

Prelievi – 0€

Rendiconto online – 0€

Con il Conto Arancio di ING si possono depositare i risparmi, prelevare contanti per i vari pagamenti tramite la carta di debito associata, accedere all’home banking tramite l’apposita app e usufruire di tutta la sicurezza e la comodità di un conto corrente pratico e versatile. La soluzione ideale per la gestione dello stipendio o della pensione senza costi fissi o spese extra. In più, per ogni amico che apre un Conto Arancio, 50€ di buoni regalo Amazon.

