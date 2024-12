Buoni Amazon fino a 500€ aprendo un conto ING

Tempo di festività natalizie e di regali e quale migliore soluzione di un buono regalo Amazon? Aprendo un conto ING si ha la possibilità di ottenere fino a 500€ di buoni regalo.

Quale conto ING aprire

La promozione che consente di ricevere fino a 500€ di buoni regalo Amazon riguarda i due principali conti corrente ING: Conto Corrente Arancio Light e Conto Corrente Arancio Più. Il conto Arancio Light non ha costi fissi e ha incluso anche il canone della carta di Debito Mastercard, i bonifici SEPA (anche istantanei) e il pagamento di F24, MAV e RAV.

Il Conto Corrente Arancio Più ha un canone di 5€ al mese che può essere azzerato accreditandovi lo stipendio o la pensione. Questo conto è più completo perché prevede gratis anche i prelievi (sia in Italia che in Europa), il canone della carta di credito Mastercard Gold e le commissioni per i pgamenti di F24, MAV, RAV, bollettini postali, CBILL e pagoPA.

Sia la Carta di Debito Mastercard che la Carta di Credito Mastercard Gold prevedono limiti di spesa personalizzabili, il supporto ai wallet digitali (Google Pay, Apple Pay, eccetera) e la possibilità di utilizzarle per i pagamenti contactless e nei vari store online.

La procedura per ricevere fino a 500€ di buoni regalo

Una volta aperto e attivato il Conto Corrente Arancio, ING invia una mail con il codice amico da condividere per ottenere 50€ di buoni regalo per ciascuno di essi che diventa cliente ING. Inoltre la persona che ha aperto il Conto Corrente Arancio riceverà un buono regalo di 150€.

L’offerta è cumulabile e si possono invitare fino a 10 amici per ottenere 500€ di buoni regalo. Un’offerta interessante per aprire un conto corrente a canone zero e con grandi vantaggi tra cui quello di ricevere buoni regalo Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.