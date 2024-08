Buoni Amazon fino a 250 euro e carta di credito: ecco l’offerta Credem

Le amicizie sono importanti nella vita, e con Credem, possono anche diventare fonte di guadagni. Credem Link, il conto digitale della banca, consente adesso di ottenere buoni Amazon fino a 250 euro.

Il conto offre anche numerosi servizi: carta di debito, Internet Banking e App Credem Mobile, per citarne alcuni. È possibile ricevere assistenza da un team di consulenti, sia in filiale che da remoto, che ti offre supporto continuo e personalizzato.

Buoni Amazon fino a 250 euro: come ottenerli?

La prima cosa da fare è aprire il conto Credem Link. Oltra a essere senza canone, avrai anche a disposizione la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, senza canone per il primo anno e poi a soli 1,50 euro al mese. Con questa carta, puoi effettuare prelievi, acquisti online e pagamenti sia in Italia che all'estero, e utilizzarla anche tramite smartphone. Se preferisci una carta per le spese quotidiane, c’è la carta di debito su circuito nazionale Pagobancomat, anch'essa senza canone.

Torniamo ai coupon acquisto. Invita fino a 10 amici a diventare clienti Credem. Per ogni amico che apre il conto corrente e attiva almeno altri due prodotti o servizi, riceverai un buono di 25 euro. Se arrivi a 10, ecco i 250€.

Per aprire il tuo conto Credem, avrai bisogno di un documento d’identità o dello Spid. Assicurati di avere una connessione stabile a Internet e di trovarti in un ambiente ben illuminato per il riconoscimento tramite video selfie. Dopo aver inserito i tuoi dati, scegli un consulente, leggi l'informativa, configura l'offerta e sottoscrivi il contratto con la Firma Elettronica gratuita.

Il conto Credem Link aspetta soltanto te. Se riesci a convincere 10 tuoi amici ad aprirlo dopo te, potrai guadagnare complessivamente Buoni Amazon fino a 250 euro. Clicca sul box qui sotto e inizia subito.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.