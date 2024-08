Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio, scopri anche i vantaggi della carta di credito

Trovare il conto corrente perfetto non è affatto facile. ING Bank, però, pare abbia trovato la formula giusta con Conto Corrente Arancio Più. Per rendere l'offerta ancora più interessante, fino al 9 settembre 2024, chi apre il conto utilizzando il codice promo ING2024 riceverà buoni Amazon fino a 100€.

La banca olandese offre un conto corrente sicuro, economico e facile da gestire sia online che tramite App. I costi ridotti e l'assenza di canone annuo per la gestione del conto sono solo l'inizio dei vantaggi.

Scopri i vantaggi e guadagna buoni Amazon

Una volta aperto il conto, ti verrà spedita a casa la Carta di Debito Mastercard. Grazie alla tecnologia “Securecode”, la carta offre protezione antifrode eccezionale, e consente di prelevare GRATIS in ogni sportello automatico in Italia e in Europa. Il suo canone mensile di 5 euro può essere azzerato con l'accredito dello stipendio o della pensione, oppure con almeno 1.000€ di entrate mensili. Oltre alla carta di debito, puoi richiedere la carta di credito Mastercard Gold, con PIN e limiti di spesa personalizzabili e Pagoflex per rateizzare le spese. Ci sono i bonifici SEPA, anche istantanei, completamente gratuiti. Insomma, con ING Bank piuttosto che sborsare soldi, li risparmi.

Per dare il benvenuto ai nuovi clienti, ING offre coupon acquisto da 100 euro. Ecco come funziona: aprendo il conto e richiedendo la Carta di Debito Mastercard entro il 9 settembre 2024, con un saldo minimo di 200€ e una transazione entro il 29 novembre 2024, riceverai un buono da 50€. Spendendo almeno 500€ con la carta entro il termine della promozione, potrai ricevere un ulteriore buono da 50€. Non perdere l’occasione di avere un conto completo pieno di vantaggi esclusivi. E alla fine, potrai spendere i tuoi buoni Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.