Buon Natale da Atlas VPN con il prezzo più basso di sempre (1,54€)

In queste ore Atlas VPN ha lanciato la nuova offerta di Natale: il piano di 2 anni è in promo a 1,54€ al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono 6 mesi extra in regalo. Tutto questo merito del maxi sconto dell'86% applicato al prezzo di listino. Ecco il link all'offerta.

Da tempo Atlas VPN è considerato uno dei migliori servizi VPN per rapporto qualità-prezzo e l'ultima offerta non fa altro che confermarlo. Prezzo ultra-concorrenziale, assistenza 24 ore su 24 e funzionalità per la sicurezza extra sono i suoi principali punti di forza.

Atlas VPN a soli 1,54€ al mese per 2 anni durante questo Natale

Facendo un rapido confronto con i principali servizi VPN oggi disponibili sul mercato, è facile accorgersi di come Atlas sia una spanna sopra tutti gli altri. A partire dall'utilizzo della VPN su un numero illimitato di dispositivi, quando invece gli altri servizi si limitano a 5-6-7-8 dispositivi (non di più).

Un'altra caratteristica chiave è l'impiego del protocollo WireGuard e dei server MultiHop, due funzionalità che permettono di ottenere una connessione a Internet privata ancora più sicura. In particolare, i server MultiHop consentono di connettersi alla rete tramite due server VPN, per una migliore velocità di connessione e un livello di sicurezza ulteriore.

Il piano di 2 anni di Atlas VPN è in offerta al prezzo più basso di sempre a ridosso della settimana di Natale: 1,54€ al mese per i primi 24 mesi, a cui si sommano 6 mesi extra gratis per tutti i nuovi clienti del servizio, che beneficiano inoltre della garanzia di rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.