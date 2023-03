Buon compleanno, SiteGround: fino all'84% di sconto su tutti i piani

Fondata nel "lontano" 2004, SiteGround ne ha fatta di strada in questi anni. E ora che si trova tra le principali società di hosting web del settore, si prepara a spegnere ben diciannove candeline: un traguardo che ha deciso di celebrare regalando un incredibile sconto fino all'84% su tutti i piani di hosting. Questa promozione limitata permette così a tutti di accedere a una piattaforma hosting veloce, sicura e affidabile, risparmiando notevolmente sul costo dell'abbonamento.

I prezzi partono da soli 1,99 euro al mese per il piano base StartUp, ma anche con i piani superiori GrowBig e GoGeek lo sconto è assicurato: parliamo di 3,99 euro al mese per il primo e 5,99 euro mensili per il secondo. Meno di un caffè al giorno.

Caratteristiche e vantaggi dei piani SiteGround

Se stai cercando un hosting web completo e di alta qualità, SiteGround è la scelta perfetta per te. La loro piattaforma è una delle poche sul mercato che offre una gamma completa di piani di hosting, progettati per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di sito web. Che tu stia iniziando da zero o stia cercando una soluzione di hosting avanzata per il tuo e-commerce, SiteGround ha il piano di hosting perfetto per te. Con StartUp, potrai avviare il tuo sito web senza problemi, mentre GrowBig è la scelta ideale per coloro che cercano di espandersi. Vorresti aprire un e-commerce? Per te c'è GoGeek.

Tra le caratteristiche comuni a tutti i piani si annoverano dominio, certificato SSL e trasferimento del sito web gratuiti, backup giornalieri, WordPress gestito, trasferimento dati e database illimitati. Con SiteGround non dovrai più preoccuparti di sicurezza, velocità e uptime elevato grazie alla partnership con Google Cloud, che - tra le altre cose - bilancia al 100% l'energia consumata dalle proprie operazioni con energia rinnovabile. Insomma: il connubio perfetto tra sostenibilità, qualità e convenienza.

Naturalmente piani più costosi offrono caratteristiche ben diverse. Troviamo ad esempio l'installazione gratuita di WooCommerce con relativo certificato SSL gratuito incluso, sicurezza potenziata con WAF (Web Application Firewall), maggior numero di siti, spazio web e visite mensili, copie di backup on demand, strumento di Staging WordPress, DNS privato gratuito, PHP più veloce del 30% e assistenza prioritaria avanzata.

Tutto questo a un prezzo scontatissimo. Risparmia fino all'84% su tutti i piani e ottieni non solo l'accesso alle funzionalità e vantaggi inclusi, ma anche al trasferimento gratuito del tuo sito web (se già ti affidi a un altro servizio di hosting). La promozione è a tempo limitato: approfittane prima che scada.

