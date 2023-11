Bundle Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate a 249€ su Amazon

In questi minuti su Amazon è disponibile il bundle Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate a 249,98€ invece di 299€, per effetto del 16% di sconto grazie alle offerte del Black Friday. L'abbonamento a Ultimate - del valore di 14,99€ - consente l'accesso a centinaia di titoli premium su console, PC o cloud. In più, è possibile giocare ai nuovi videogame di Xbox Game Studios il giorno del lancio, più titoli di successo, serie iconiche e molto altro ancora.

Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate tra le offerte del Black Friday Amazon

Il bundle che non ti aspetti. Xbox Series S è la console dalle grandi prestazioni, con i tempi di caricamento nettamente più rapidi rispetto alle precedenti generazioni.

A completare la goduriosa esperienza di gioco ci pensa poi il Game Pass Ultimate: nel bundle appena lanciato da Amazon per il suo Black Friday sono inclusi tre mesi di abbonamento gratis.

Puoi essere tra i primi a giocare ai nuovi attesissimi titoli sin dal giorno del lancio, come ad esempio Forza Motorsport e Starfield. A tutto questo si aggiungono le esclusive firmate Xbox Game Studios, tra cui Forza Horizon 4 e Halo.

Incluso in Game Pass Ultimate anche l'abbonamento a EA Play, grazie al quale hai accesso a titoli come Star Wars, Mass Effect e tanti altri ancora.

Infine, ti confermiamo che incluso nel bundle c'è il multiplayer online per giocare con i tuoi amici.

Il bundle Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate è in offerta a 249€ su questa pagina. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per gli utenti Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.