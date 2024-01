Bundle Redmi Note 13 Pro Plus 5G + Redmi Watch 4 a soli 449,90€ su Amazon (OFFERTA A TEMPO)

Tra le proposte più interessanti di Amazon segnaliamo il bundle Redmi Note 13 Pro Plus 5G + Redmi Watch 4 in offerta a tempo a 449,90 euro, con un risparmio di 99 euro rispetto al prezzo complessivo degli articoli acquistati separatamente. Il bundle è spedito e venduto da Amazon, con la possibilità di pagare a rate con Cofidis.

Di fatto, il nuovo Redmi Watch 4 è regalato, dato che il suo prezzo di lancio è pari a 99 euro. Per quanto riguarda invece il Redmi Note 13 Pro+ con connettività 5G, quello protagonista del bundle vanta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Bundle Redmi Note 13 Pro Plus 5G + Redmi Watch 4 a soli 449,90 euro su Amazon

Uno dei fiori all'occhiello del nuovo Redmi Note 13 Pro Plus è il potente processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra, in grado di offrire prestazioni superiori alla concorrenza e un'esperienza di intrattenimento da primato. Pollice in alto anche per il sistema camere, dove spicca la fotocamera ultra-clear da 200 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, per scatti di grande qualità in qualsiasi condizione di luce.

Un altro punto di forza dello smartphone è la ricarica HyperCharge fino a 120W, sicura, efficiente e veloce, a cui si aggiunge la certificazione IP68 contro polvere e acqua.

Il bundle è completato dal Redmi Watch 4, che per la prima volta adotta una struttura in lega di alluminio con corona rotante in acciaio inossidabile. Disponibili anche le chiamate telefoniche Bluetooth e una batteria di lunga durata, con un'autonomia che può raggiungere fino a 20 giorni.

Cogli al volo l'offerta a tempo di Amazon sul bundle Redmi Note 13 Pro+ 5G con Redmi Watch 4, così da risparmiare 99 euro rispetto al prezzo complessivo dei due articoli venduti separatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.