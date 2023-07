Bundle Google Pixel 7 e Pixel Buds Pro a 599 euro per il Prime Day

In occasione del secondo e ultimo giorno del Prime Day 2023 di Amazon c'è una nuova offerta con protagonista il Google Pixel 7, se possibile ancora più interessante rispetto a quella di ieri. È infatti tornato il super bundle con Pixel 7 e Pixel Buds Pro a 599 euro, Gli auricolari di Google hanno un valore di listino pari a 219 euro, mentre Pixel 7 di 649 euro, per un totale dunque di 868 euro. Grazie all'offerta del Prime Day risparmi qualcosa come 269 euro.

Bundle Google Pixel 7 e Pixel Buds Pro accende l'ultimo giorno del Prime Day

I precedenti bundle proposti da Amazon vedevano il Pixel 7 in offerta insieme a Pixel Buds-A, vale a dire gli auricolari di fascia economica. Oggi invece, allo stesso prezzo dei bundle precedenti, ecco fare la loro comparsa in scena le cuffie Buds Pro. Un balzo in avanti notevole rispetto alle Buds-A Series: cancellazione attiva del rumore con Silent Seal, ricarica wireless e autonomia fino a 31 ore di ascolto sono alcune delle caratteristiche chiave degli auricolari premium di Google.

Il bundle è disponibile per le colorazioni Nero ossidiana, Verde cedro e Bianco ghiaccio. Ti confermiamo inoltre che l'abbinamento è anche a livello di colori, dunque se scegli il Pixel 7 Verde cedro riceverai insieme le Buds Pro Verde cedro (lo stesso discorso vale per le altre colorazioni disponibili). Un'ultimissima chicca: l'acquisto di Pixel 7 ti consente di ottenere 3 mesi gratuiti dell'abbonamento Google One e 3 mesi di YouTube Premium.

Aggiungi al carrello ora il bundle Google Pixel 7 e Pixel Buds Pro, così da approfittare dell'ottimo prezzo in occasione del Prime Day di Amazon.

