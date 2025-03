Bumble: l'app d'incontri introduce nuove funzioni di sicurezza

Bumble ha lanciato una serie di nuove funzionalità per migliorare la sicurezza degli utenti e rispondere alle crescenti preoccupazioni legate alla protezione online. Tra le novità più rilevanti, l'app ha introdotto una funzione di verifica dell'identità, che consente agli utenti di autenticare il proprio profilo, in modo simile a quanto già fatto da Tinder.

Questa funzione prevede che gli utenti inviino una foto di un documento d’identità ufficiale per ottenere un badge che attesti la loro veridicità. Una volta completata la verifica, è possibile filtrare i profili per visualizzare solo quelli che hanno completato il processo e, inoltre, si può chiedere ai match di fare altrettanto. Al momento, la funzionalità è disponibile in paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada, con la promessa di estendersi a nuove aree nei prossimi mesi.

Oltre alla verifica dell’identità, Bumble ha lanciato altre tre importanti misure per migliorare l’esperienza degli utenti. La funzione “Revisiona prima di inviare” consente agli utenti di ricevere avvisi sui messaggi che potrebbero risultare inappropriati, suggerendo modifiche prima che vengano inviati. In questo modo, si riduce il rischio di comportamenti indesiderati o molesti all'interno della piattaforma.

Introdotte anche nuove funzionalità

Introdotta anche la funzionalità “Condividi Appuntamento”, che permette agli utenti di comunicare i dettagli del proprio appuntamento a una persona di fiducia. In caso di modifiche o cambiamenti, è possibile aggiornare queste informazioni in tempo reale, aumentando così la sicurezza durante gli incontri offline.

Infine, Bumble ha creato una nuova sezione chiamata “Scopri”, che consente agli utenti di esplorare categorie in base agli interessi comuni e alle intenzioni di appuntamento. Questa funzionalità aiuta a creare connessioni più autentiche, mettendo in evidenza profili che condividono obiettivi e passioni simili, sia che si tratti di un incontro romantico che di amicizie basate su interessi condivisi.

Queste novità arrivano in un periodo in cui l'app sta cercando di rilanciare la propria crescita, dopo aver registrato una leggera flessione nelle entrate trimestrali. Con l’introduzione di queste misure di sicurezza e nuove opzioni di interazione, Bumble si prepara a rafforzare la propria posizione nel competitivo mercato delle app di incontri, puntando su un’esperienza utente più sicura e coinvolgente.