Build 2023: le novità su Window11, Microsoft Fabric e Azure AI

Durante la conferenza Build 2023 in corso in questi giorni, Microsoft non si limita e non si limiterà ad annunciare le sue novità dedicate all'ecosistema di plugin per le AI. Anche questa volta risulterà centrale il ruolo di Windows 11 e Azure nelle strategie del gruppo. Vediamo come e perché.

Windows Dev Home

Dev Home su Windows rappresenta una nuova modalità per incrementare la produttività e le performance degli sviluppatori durante le sessioni di lavoro. Grazie a questa piattaforma i professionisti del codice potranno configurare rapidamente la propria macchina, connettere facilmente i propri account e gestire il workflow da una posizione centralizzata. L'anteprima del progetto viene lanciata proprio nel corso della Build e sarà scaricabile tramite il Microsoft Store.

🏠 Introducing Dev Home: your new productivity companion 🏠 Dev Drive, the new WinGet configuration and Dev Home Dashboard are designed to get you back in the zone and streamline your workflow. You can learn more here: https://t.co/NPn9OasvWB pic.twitter.com/Cwzsa8Mukm — Windows Developer (@windowsdev) May 23, 2023

Windows Copilot per Windows 11

Entro giugno Windows Copilot sarà disponibile per Windows 11 in versione preview. Questa novità renderà il sistema operativo la prima piattaforma per PC in grado di centralizzare l'assistenza tramite l'AI. L'obbiettivo è quello di offrire una user experience che consenta di concentrarsi sul completamento dei propri task e sulla realizzazione dei propri progetti. Ciò anche grazie all'utilizzo di Bing Chat e delle numerose estensioni, anche di terze parti, che potranno interagire con Copilot.

Introducing Windows Copilot: the first PC platform to centralize AI assistance. #MSBuild pic.twitter.com/kujctI9Tm3 — Microsoft (@Microsoft) May 23, 2023

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric si presenta come una piattaforma per l'analytics che permette di accedere a strumenti per data engineering, integration, warehousing, data science, analisi in real time, osservabilità applicata e business intelligence. Il repository di riferimento per i dati sarà uno solo: OneLake.

Indipendentemente dal livello di preparazione tecnica di un cliente, Microsoft Fabric permetterà di effettuare qualsiasi tipo di sperimentazione, mentre gli sviluppatori potranno sfruttare i modelli generativi a disposizione per il trattamento dei dati. La piattaforma si basa su Azure OpenAI Service e supporta il linguaggio conversazionale per creare dataflow, pipeline, codice e funzioni, costruire modelli di Machine Learning o visualizzare i risultati ottenuti.

Azure AI Studio

La nuova versione di Azure AI Studio nasce per semplificare l'integrazione di diverse sorgenti di dati in Azure OpenAI Service. In questo modo gli utenti saranno liberi di implementare modelli di AI a partire dalle informazioni disponibili e in modo più produttivo.

A tal proposito merita di essere segnalato il progetto Azure AI Content Safety. Si tratta infatti di un servizio di Azure AI che consente di sviluppare AI più responsabilmente. Con esso si potranno realizzare ambienti AI based più sicuri in quanto i modelli sottostanti sono in grado di intercettare sia nelle immagini che nei testi contenuti violenti o disturbanti. Qualsiasi sia la lingua utilizzata.