Bug 0x800F0922: Microsoft rilascia nuove soluzioni temporanee

Microsoft, pochi giorni fa, ha riconosciuto che l'aggiornamento Patch Tuesday di febbraio 2024 (KB5034765) presentava problemi di installazione. I sistemi interessati avrebbero scoperto infatti che il processo di installazione dell'aggiornamento mostrava l’errore 0x800F0922 e si bloccava a circa il 96%. il colosso della tecnologia non era entrato nei dettagli sulla soluzione alternativa, affermando che il problema poteva essere risolto eliminando la cartella nascosta “C:\$WinREAgent”. Da allora, però, la società è entrata più nel dettaglio riguardo alla soluzione alternativa. Mentre la sezione precedente della soluzione alternativa al problema menzionava solo l'eliminazione della suddetta cartella nascosta, ora la stessa sezione è stata aggiornata per includere due modi per procedere. Tra questi vi è un comando con privilegi elevati.

Microsoft: come risolvere il bug 0x800F0922

Il primo metodo indicato dall’azienda di Redmond per eliminare la cartella C:\$WinREAgent, è la rimozione manuale. Per rendere visibile la cartella nascosta, basta aprire “Esplora file” dalla barra delle applicazioni o premendo la combinazione Windows + E. In seguito, bisognerà cliccare sull'icona a tre punti, selezionare “Opzioni”, passare alla scheda “Visualizza” e selezionare l'opzione “Mostra file, cartelle e unità nascosti”. Per salvare la modifica basterà sul pulsante OK. Ciò renderà la cartella nascosta C:\$WinREAgent visibile in Esplora file. A questo punto l’ultimo passo da fare è cliccare con il pulsante destro del mouse sulla cartella in questione e scegliere Elimina.

Il secondo metodo consiste nell’eseguire uno script per eliminare la cartella. Su Windows 11, la prima cosa da fare è digitare “cmd” nella barra di ricerca del tasto Start. Quando comparirà la voce Prompt dei comandi, selezionarlo con il tasto destro del mouse e cliccare su “Esegui come amministratore”. Aperto il prompt, digitare il comando rd /s /q "C:\$WinREAgent" e premere Invio. Se non viene visualizzato alcun messaggio, significa che il comando ha avuto esito positivo e che la cartella è stata eliminata. Fatto ciò, possibile procedere alla chiusura della finestra. Se invece viene visualizzato un messaggio, vuol dire che si è verificato un errore. In questo caso, è consigliabile eliminare manualmente la cartella. Entrambe le soluzioni sono ancora “temporanee”. Microsoft ha comunque fatto sapere che sta indagando sul bug e che, in un futuro aggiornamento, verrà rilasciata una soluzione definitiva.