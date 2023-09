British Council: corsi di inglese self-study online al 30% di sconto

Se hai mai desiderato imparare o migliorare la tua conoscenza dell'inglese, ora c'è un'opportunità imperdibile. British Council, un'istituzione di fama mondiale nell'insegnamento della lingua inglese, ha lanciato i corsi di inglese online di self-study, disponibili con uno sconto esclusivo del 30% per il primo mese. Questa è la soluzione ideale per chi desidera padroneggiare l'inglese a proprio ritmo, senza compromettere gli impegni lavorativi o personali.

I vantaggi dei corsi di self-study di British Council

I corsi di self-study ti consentono di studiare quando e come vuoi. Non c'è bisogno di stravolgere la tua routine quotidiana; puoi dedicare il tempo all'inglese quando è più comodo per te. Con l'accesso a centinaia di esercizi sviluppati da esperti di lingua inglese, sarai in grado di sviluppare competenze complete nell'ascolto, nella lettura, nella scrittura e nel parlato. Questi materiali di alta qualità sono progettati per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi rapidamente e correttamente.

Ogni volta che completi un tema, guadagnerai un badge digitale e un certificato. Questo ti aiuterà a tenere traccia dei tuoi progressi e a mantenerne la motivazione. Se senti la necessità di ulteriori spiegazioni o vuoi perfezionare la tua pronuncia, hai la possibilità di aggiungere lezioni online con insegnanti esperti. Queste sessioni interattive ti offrono un feedback diretto e preziose opportunità di pratica.

British Council offre corsi per tutti i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), dalla base all'avanzato. Se sei incerto sul tuo livello, puoi effettuare un test gratuito per determinare il punto di partenza ideale per il tuo percorso di apprendimento.

Iscriversi ai corsi di self-study di British Council è semplice e conveniente. Attualmente, puoi ottenere il tuo primo mese di corso al prezzo speciale di soli 4,90 euro invece di 7 euro, grazie a uno sconto del 30%. Una volta inseriti i tuoi dati di contatto e pagamento nella pagina dedicata, riceverai una conferma via email che ti segnalerà l'inizio del tuo nuovo abbonamento mensile.

