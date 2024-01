Brave rimuoverà il blocco del fingerprinting “rigido”

Brave Software ha annunciato l'intenzione di deprecare la modalità di blocco del fingerprinting "rigido" nel suo browser Brave. Tale opzione causerebbe infatti il funzionamento errato di molti siti web. La protezione delle impronte digitali in Brave Browser è una funzionalità progettata per migliorare la privacy degli utenti impedendo ai siti web di tracciare gli utenti attraverso una tecnica chiamata fingerprinting. Questo metodo di tracciamento non si basa sull'uso di cookie ma comporta invece la raccolta di vari dati del dispositivo e del browser che possono essere combinati per ricavare un profilo identificativo unico e persistente. Ad oggi Brave offre due modalità di blocco del fingerprinting, "Standard" e "Rigida", che implementano diversi livelli di blocco contro i metodi di rilevamento delle impronte digitali noti.

Brave: solo lo 0,5% degli utenti sfrutta il blocco del fingerprinting rigido

Il team di Brave si è reso conto che la modalità rigida sta causando diversi problemi sia per il progetto che per i suoi utenti. Il blocco aggressivo delle API rilevabili da parte della modalità rigida spesso fa sì che i siti web non funzionino correttamente o non funzionino affatto. Ciò determina un'esperienza di navigazione gravemente compromessa. Un altro problema è che la modalità rigida viene utilizzata da circa lo 0,5% degli utenti, mentre il resto utilizza la modalità standard. Questa bassa percentuale rende effettivamente questi utenti più vulnerabili al rilevamento delle impronte digitali, poiché costituiscono un sottoinsieme di utenti distinguibile dagli altri. In definitiva, Brave ritiene che dedicare risorse per mantenere la modalità rigida per una base di utenti relativamente piccola non sia l'uso più efficiente delle risorse limitate del progetto.

La protezione dalle impronte digitali “Standard” di Brave continuerà a esistere. Questa verrà inoltre migliorata e ottimizzata per una solida protezione contro il tracciamento. Ciò significa che la maggior parte degli utenti non dovrebbe riscontrare alcun impatto. La rimozione del blocco del fingerprinting rigido è già avvenuta nella versione di prova “Nightly”. In seguito, verrà implementata nel ramo stabile con la versione 1.64 per desktop e Android. L'ultima versione attuale è la versione 1.61, quindi il cambiamento dovrebbe arrivare tra un paio di mesi. Sulla base delle statistiche condivise dal team di Brave, si prevede che questo cambiamento avrà un impatto diretto su oltre 330.000 utenti.