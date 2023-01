Brave: introdotto il supporto Tor Snowflake

Da anni il browser Brave, sempre particolarmente attento alla privacy degli utenti e proprio per questo particolarmente apprezzato da molti, consente di accedere direttamente alla rete Tor, precisamente a partire dal 2018. È però con la versione 1.47 del navigatore da poco rilasciata che ha fatto capolino una significativa novità su tale fronte: gli utenti possono ora sfruttare anche l’estensione Snowflake del Tor Project per aggirare la censura.

Brave: c'è il supporto all'estensione Snowflake del Tor Project

Andando più in dettaglio, con la nuova versione del browser è stato introdotto il supporto ai Tor Bridge. Per chi non ne fosse a conoscenza, sono dei particolari relay (nodi) che permettono di aggirare la censura. Adoperando Tor si possono scegliere quelli integrati nel browser oppure è possibile chiederli al Tor Project o riceverli da una fonte sicura (non sono pubblici).

Per quel che riguarda l’estensione, si tratta di un sistema P2P che combina un proxy con il protocollo WebRTC per l’assegnazione automatica di un Tor Bridge. I suddetti proxy vengono gestiti da volontari che aiutano altri utenti ad aggirare la censura.

Da tenere presente che gli utenti non corrono alcun genere di rischio per la privacy, visto e considerato che i computer dei volontari svolgono solo ed esclusivamente il ruolo di intermediari e le comunicazioni avvengono in maniera totalmente cifrata.

Chiaramente, un'altra cosa che il team di Brave tiene a sottolineare è che Snowflake non dovrebbe essere in alcun modo adoperato se aggirare la censura diventa una pratica illegale e ovviamente si discosta da qualsiasi atteggiamento del genere.