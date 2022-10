Brave: blocco automatico dei banner dei cookie

Sono ormai passati diversi anni da quando i siti Web hanno iniziato a infastidire gli utenti mostrando loro richieste per accettare o rifiutare i cookie e sono ormai in tantissimi coloro che hanno scelto di affidarsi all’impiego di apposite estensioni per browser per tentare di ridurre all’osso la derivante scocciatura. Chi però utilizza il navigatore Brave o sceglie di servirsene, nei prossimi giorni potrà trovare soddisfazione in tal senso senza per forza di cose rivolgerti a degli add-on.

Brave: arriva il blocco delle notifiche di consenso sui cookie

Brave ritiene infatti che i banner relativi alla cookie law siano estremamente fastidiosi, in quanto vanno a disturbare l’esperienza di navigazione degli utenti. In virtù di ciò, il team di Brave ha comunicato che il browser andrà à a bloccare in automatico i pop-up a partire dalla versione 1.45 che verrà resa disponibile questo mese.

Andando più in dettaglio, all’avvio del del browser gli utenti saranno invitati a decidere se bloccare i banner usati per chiedere il consenso al tracciamento tramite cookie oppure no. Abilitando la funzione, il navigatore provvederà ad effettuare il download delle regole che consentono di nascondere le notifiche. Ad ogni modo, la funzione può essere attivata o disattivata pure in un secondo momento, semplicemente andando ad agire sulle impostazioni di Brave.

Il metodo in questione, a detta di Brave, è molto più efficace rispetto ad altre soluzioni ed è in grado di garantire il pieno rispetto della privacy degli utenti, visto e considerato può aggirare eventuali trucchi sfruttati dai siti per impedire agli utenti di decidere liberamente sul da farsi e impedisce al browser di mettersi in comunicazione con i sistemi di tracciamento.