Brave: arriva la funzionalità Off The Record

Brave, il browser noto ai più in quanto particolarmente attento alla privacy degli utenti, ha poco annunciato l'introduzione nel canale Stable di una nuova e interessantissima funzionalità denominata Off The Record.

Brave: disponibile la modalità Off The Record.

Si tratta di una modalità di navigazione inedita, per certi versi simile alla navigazione in incognito, ma che si attiva automaticamente per tutelare ancora di più la privacy degli utenti.

Andando più in dettaglio, visitando alcuni siti Web, Brave potrebbe mostrare un avviso che propone di attivare la nuova modalità. L’utente può successivamente decidere se accettare il suggerimento o meno. Nel primo caso, la cronologia di navigazione e i cookie non vengono salvati.

Nell'annuncio dedicato alla nuova funzione si legge quanto segue: La funzionalità vuole aiutare le persone che hanno bisogno di nascondere la loro attività di navigazione dagli altri che hanno accesso al computer o al telefono. Ad esempio, qualcuno vittima di violenze da parte del partner e necessita di supporto senza che quest’ultimo lo sappia o chi ha bisogno di cercare assistenza sanitaria senza che i suoi familiari ne vengano a conoscenza.

Va tuttavia tenuto presente che per il momento la funzione non è garantita al 100%. Attualmente entra in azione visitando una serie di siti inclusi in un apposito elenco che viene costantemente aggiornato o i cui gestori lo hanno specificato nel codice.

Unitamente alla nuova funzione descritta poc'anzi, su Brave fanno capolino pure altre funzionalità inedite: le scorciatoie da tastiera personalizzate e il supporto allo standard Certificate Transparency già implementato da Chrome e Safari.