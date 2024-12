BPER Banca azzera il canone mensile del suo conto online

Grazie a una nuova promozione attiva sul sito di BPER Banca, gli utenti che aprono un nuovo conto corrente online non pagano il canone mensile. Quest'ultimo è azzerato fino all'età di 35 anni per gli under 35 e per i primi 3 mesi per gli over 35: al termine dei 90 giorni, l'accredito dello stipendio o della pensione consentono di mantenere il canone del conto a zero. E se non si dispone né di una busta paga né di un assegno previdenziale, si può ugualmente azzerare il canone tramite un bonifico mensile di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Il conto online di BPER Banca a canone zero

Il conto online BPER On Demand include una carta di debito internazionale Mastercard a canone zero, prelievi illimitati senza commissioni negli ATM del Gruppo BPER, un servizio di Internet Banking completo e a zero spese e bonifici online illimitati gratuiti.

Tra i suoi principali punti di forza si annovera Carta Plus, la carta di debito Mastercard che include una copertura assicurativa Unipol fino a 600 euro sui biglietti di eventi acquistati con la carta, più i servizi SiSalute che permette di risparmiare fino al 30% su un totale di sei prestazioni mediche ogni anno prenotate tramite l'app SiSalute Up. Prima di ricevere il formato cartaceo, la carta è da subito utilizzabile collegandola ai wallet digitali compatibili (Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay).

Ricapitolando dunque, la promo BPER OnDemand include il canone del conto, la carta di debito Plus Mastercard, prelievi ATM illimitati e senza commissioni, app e Internet Banking più l'addebito delle utenze.

Per aprire il conto online di BPER Banca è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito BPER e tenere a portata di mano la carta d'identità, la tessera sanitaria e il proprio smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.