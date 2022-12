Box Salvadanaio: cos'è e come funziona

Risparmiare, in tempi di crisi come quelli odierni, è tanto difficile quanto utile.

In questo contesto esistono diversi strumenti utili che possono aiutare i consumatori a racimolare qualche euro ogni mese. Si tratta di piccole somme che, con il passare del tempo, permettono di far fronte a una spesa improvvisa oppure di effettuare un acquisto desiderato da tanto tempo.

Carta HYPE, dal canto suo, offre una delle soluzioni più efficaci in tal senso, ovvero Box Salvadanaio. Di cosa si tratta?

Questo strumento permette di pianificare qualunque tipo di spesa, senza calcolatrici o simili. Basta impostare un importo di denaro e una data di scadenza, per poi cominciare a risparmiare poco alla volta.

Il tutto avviene arrotondando le spese per raggiungere, centesimo dopo centesimo, il traguardo prefissato. Una soluzione ideale sia per i risparmiatori che per chi ha difficoltà ad accumulare denaro.

Per quanto riguarda Carta HYPE, come è facile intuire, i vantaggi non si fermano al seppur utile Box Salvadanaio.

Box Salvadanaio? La proposta di Carta HYPE per aiutarti a risparmiare

Carta HYPE offre una serie di soluzioni per chiunque intenda gestire al meglio il proprio denaro.

Andando oltre al Box Salvadanaio, è possibile apprezzare la possibilità di investire, a partire da un singolo euro, su fondi comuni di investimento. Questi, offerti in collaborazione con Gimme5, non presentano nessun costo di sorta.

Sempre attraverso l'app legata alla carta, è poi possibile agire sul mercato azionario. Attraverso uno strumento avanzato come Bitpanda infatti, è possibile effettuare la compravendita di azioni frazionate, ETF e metalli.

I conti deposito proposti da illimity e la possibilità di chiedere un prestito (da 1.000 a 25.000 euro) con Banca Sella, rendono HYPE una soluzione che va ben oltre la classica carta prepagata.

Non solo: richiedere Carta HYPE non comporta costi ed è una pratica alquanto rapida. Bastano pochi giorni per ottenere a domicilio la carta in questione.

