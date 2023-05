Box AI: intelligenza artificiale a portata di Content Cloud

Nel corso delle ultime ore Box ha tolto i veli a Box AI, una nuova funzionalità che consente di integrare i modelli IA di OpenAI nella piattaforma Content Cloud. Si tratta di una novità di particolare rilievo che consentirà alle aziende di affrontare le più disparate attività, anche per la creazione di nuovi contenuti.

Box AI: ecco il concorrente di Microsoft 365 Copilot

L'annuncio è stato dato mediante la pubblicazione di un apposito post sul sito ufficiale di Box. Trattasi in buona sostanza della soluzione concorrente a Microsoft 365 Copilot. Come anticipato, sarà integrato in Content Cloud, la piattaforma enterprise di collaborazione e gestione dei contenuti.

Quando viene visualizzato un documento, il chatbot può rispondere alle domande, generare riassunti, scrivere email, creare la bozza di un comunicato stampa, post o newsletter. Qualora opportuno, gli utenti potranno poi provvedere ad apportare le modifiche desiderate.

Per quanto riguarda il discorso sicurezza e privacy, i clienti di Box avranno sempre il totale controllo dei dati e questi ultimi non verranno mai adoperati per addestrare il modello IA, a meno che la cosa non venga espressamente consentita.

Nella policy del nuovo servizio viene però posto pure l'accento sul fatto che le aziende dovranno comprendere le limitazioni dell’intelligenza artificiale ed evitare impieghi di natura illegale.

Per il momento Box AI è disponibile sotto forma di beta privata e tutti coloro che sono interessati a testare il servizio possono richiedere l'accesso ad esso in anteprima, compilando il form apposito con i dati richiesti. Una dimostrazione pubblica è in programma durante l’evento Content Cloud Summit che si terrà il 9 maggio prossimo.