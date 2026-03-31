Bosnia - Italia, la Nazionale si gioca i Mondiali: cosa succede in caso di vittoria, pareggio o sconfitta

Ci siamo: oggi, 31 marzo 2026, è in programma la finale playoff per partecipare ai Mondiali 2026, che si disputeranno tra giugno e luglio in Nord America. Questa sera, nello stadio di Zenica, è prevista la sfida Bosnia - Italia, con gli azzurri che dovranno superare un avversario non facile ma alla portata per poter conquistare un posto al mondiale.

Cosa succede in caso di vittoria, pareggio o sconfitta

Bosnia - Italia si gioca in gara unica. Non ci sarà un ritorno in Italia e questa sera una delle due squadre avrà il posto garantito al Mondiale 2026. In caso di vittoria, quindi, l'Italia riuscirà a conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Fifa World Cup dove entrerà nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera (un girone difficile ma non impossibile). In caso di sconfitta, invece, il sogno mondiale sfumerà. L'Italia dovrà guardare da casa i Mondiali, per la terza edizione di fila. C'è, però, una terza ipotesi: il pareggio al novantesimo minuto. In questo caso, si andrà ai supplementari (due tempi da 15 minuti ciascuno) e, se il pareggio sarà confermato, la qualificazione ai Mondiali sarà decisa dai calci di rigore. Ai fini della definizione del risultato, i goal in trasferta avranno lo stesso valore dei goal in casa, non essendoci un meccanismo di andata e ritorno.

Come vedere in TV e streaming Bosnia - Italia

Per seguire Bosnia - Italia è possibile affidarsi alla diretta TV su Rai 1 oppure alla diretta streaming su Rai Play, senza alcun costo. Dall'estero, invece, è necessario verificare se nel Paese da cui si vuole vedere il match c'è o meno una copertura mediatica dell'evento. In ogni caso, è sempre possibile utilizzare una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione. In questo modo è possibile accedere a Rai Play per seguire il match in streaming.

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Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

Bosnia (3-5-1-1) : Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Sergej Barbarez

: Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Sergej Barbarez Italia (3-5-2): Donnarumma; G.Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Moise Kean. Ct: Gennaro Gattuso

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