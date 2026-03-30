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Bosnia - Italia: come seguire in streaming dall'estero la finale dei playoff per i Mondiali

Ecco come fare per seguire in diretta streaming dall'estero la finale dei playoff per i Mondiali 2026 tra Bosnia e Italia, in programma il 31/3.
Bosnia - Italia: come seguire in streaming dall'estero la finale dei playoff per i Mondiali
Ecco come fare per seguire in diretta streaming dall'estero la finale dei playoff per i Mondiali 2026 tra Bosnia e Italia, in programma il 31/3.
Davide Raia
Pubblicato il 30 mar 2026
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Bosnia - Italia sarà la finale playoff per l'accesso ai Mondiali 2026. Il match è in programma martedì 31 marzo 2026 con inizio fissato per le 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Ecco come fare per seguirla anche dall'estero:

Come vedere il match dall'estero?

La partita sarà trasmessa anche all'estero ma solo in pochi Paesi, considerando che l'evento interessa principalmente all'Italia e alla Bosnia. La sfida decisiva per l'accesso ai Mondiali, però, potrà essere seguita anche in un altro modo.

Ricorrendo a una VPN, infatti, sarà possibile accedere a Rai Play, dopo aver selezionato un server italiano. Si tratta di un sistema semplice ed efficace per poter seguire il match dall'estero.

La VPN giusta da attivare è rappresentata da NordVPN. Con l'offerta in corso è possibile accedere al servizio con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

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Le probabili formazioni di Bosnia - Italia

L'Italia dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione che ha iniziato il match contro l'Irlanda del Nord, vinto dagli Azzurri per 2 a 0. Ecco, quindi, quali dovrebbero essere le formazioni delle due squadre.

  • Bosnia (3-5-1-1): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Sergej Barbarez
  • Italia (3-5-2): Donnarumma; G.Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct: Gennaro Gattuso

La partita, ricordiamo, è fissata per martedì 31 marzo alle 20:45. La diretta TV sarà su Rai 1 e la diretta streaming su Rai Play. Con una VPN è possibile accedere alla piattaforma di streaming della Rai e seguire il match dall'estero.

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