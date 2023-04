Bose: speaker portatile con audio da concerto al 28% in MENO

Quella che ti segnalo oggi è un'offerta incredibile che ti permette di avere una cassa portatile e wireless a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker portatile Bose a soli 121,60 euro, invece che 169,95 euro.

Ottimo sconto del 28% dunque, che ti permette di risparmiare più di 48 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Bose: lo speaker portatile dal suono meraviglioso

Lo speaker portatile Bose ha un design compatto e resistente. È dotato di un pratico laccetto che ti consente di agganciarlo ad esempio a uno zaino e ascoltare la tua musica mentre fai trekking. Lo puoi mettere in orizzontale o in verticale senza nessun problema. È certificato secondo lo standard di impermeabilità IP677 e quindi te lo puoi portare anche sotto la doccia.

La tecnologia Bluetooth 5.1 offre una connessione stabile e senza latenza fino a una distanza di 9 metri. Si associa velocemente con i tuoi dispositivi e puoi anche scaricare l'app dedicata per usare le tante funzioni disponibili. Per finire, bisogna fare una menziona alla batteria che è in grado di durare per 12 ore con una sola ricarica.

Questa è un'opportunità più unica che rara. Per cui non fartela scappare, vai adesso su Amazon e acquista il tuo speaker portatile Bose a soli 121,60 euro, invece che 169,95 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.