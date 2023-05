Bose SoundLink Revolve II: speaker wireless senza rivali (-39%)

Se vuoi ascoltare la tua musica preferita senza fare rinunce in termini di qualità audio allora non puoi perdere questa super offerta che sto per segnalarti. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Bose SoundLink Revolve II a soli 139,99 euro, invece che 229,95 euro.

Probabilmente lo avrai già capito: questo prezzo è il più basso di sempre! Inutile quindi dire che devi essere rapido per riuscire ad avvalerti di questo sconto del 39% con cui puoi risparmiare quasi 90 euro sul totale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Bose SoundLink Revolve II: fatti un regalo d'eccellenza

Non c'è dubbio, Bose SoundLink Revolve II è uno dei migliori speaker wireless portatili in commercio. Tuttavia a prezzo pieno non è una spesa per tutte le tasche. Oggi però lo puoi avere a molto meno. Il suo design leggero e compatto a forma conica è progettato per offrire un suono a 360° e te lo puoi portare dove vuoi.

Possiede un microfono integrato che ti permette di rispondere alle chiamate, quando ad esempio è connesso al tuo smartphone e interagire con gli assistenti vocali. Puoi connetterlo a un Echo Dot per controllare la musica addirittura con la voce. È resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP55 e ha una super batteria in grado di durare per 13 ore con una singola ricarica.

Non c'è proprio tempo da perdere perché a una cifra del genere lo vorranno tutti e le unità disponibili potrebbero sparire in un attimo. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Revolve II a soli 139,99 euro, invece che 229,95 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.