Bose SoundLink Revolve II: speaker dal suono speciale al 24%

Se stai pensando di acquistare uno speaker Bluetooth portatile che garantisca un suono potente e preciso e che sia anche resistente, allora dai un'occhiata a questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Bose SoundLink Revolve II a soli 173,99 euro, invece che 229,95 euro.

Goditi questo sconto del 24% per avere uno dei migliori speaker wireless in circolazione a un prezzo molto più basso. Inoltre questa offerta di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Bose SoundLink Revolve II: impermeabile e suono a 360°

Il design di Bose SoundLink Revolve II è perfetto per poterlo avere sempre con te. È molto pratico e leggero, è resistente all'acqua con certificazione IP55 ed è anche molto robusto. Sulla parte superiore possiede dei comodi comandi dove potrai regolare i volumi, parlare con gli assistenti vocali e connettere i tuoi dispositivi.

La connessione wireless è veloce e perfettamente stabile. Garantisce un'autonomia di 13 ore con una singola ricarica e potrai ricaricarlo in modo semplice grazie a un cavetto USB. È progettato per riuscire a diffondere un suono a 360°. Così lo puoi mettere al centro della festa in modo che tutti possono ascoltare la musica a prescindere da dove siano.

Insomma siamo di fronte a un ottimo dispositivo che a questo prezzo non devi farti proprio scappare. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Revolve II a soli 173,99 euro, invece che 229,95 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

