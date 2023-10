Bose SoundLink Revolve+ II: speaker Bluetooth FANTASTICO (-39%)

Trasforma ogni sera in una festa e ascolta la musica che ti piace ovunque tu voglia con uno dei migliori speaker in circolazione a un prezzo incredibilmente più basso. Vai subito su Amazon dunque e acquista il tuo Bose SoundLink Revolve+ II a soli 199,99 euro, anziché 329,95 euro.

Ti assicuro che non è uno scherzo e nemmeno un errore di prezzo. Oggi sei di fronte a un mega sconto del 39% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 130 euro sul totale. Questo diffusore portatile ha un design compatto e leggero che ti permette di portartelo dove vuoi. È anche molto robusto e soprattutto garantisce un suono eccellente anche all'aperto. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Bose SoundLink Revolve+ II a prezzo sgretolato

È chiaro che in questo momento a un prezzo del genere è assolutamente un best buy da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Tra le tante caratteristiche spettacolari troviamo ad esempio il design che lo rendono robusto e ottimo da avere sempre con te. È resistente all'acqua con certificazione di grado IP55 e quindi lo puoi usare anche sotto la doccia.

La sua forma è stata pensata per poter diffondere il suono a 360° che, anche all'esterno, riesce ad arrivare lontano. Non distorce nemmeno alzando il volume al massimo e ti permette di collegare qualsiasi dispositivo in modalità Bluetooth. Ha un microfono integrato con cui puoi rispondere alle chiamare e parlare con gli assistenti vocali.

Ci sarebbero tante altre cose da dire ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo spariranno in fretta. Quindi vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Bose SoundLink Revolve+ II a soli 199,99 euro, anziché 329,95 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.