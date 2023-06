Bose SoundLink Micro: sta in una mano ed è potentissimo (-29%)

Hai deciso di acquistare uno speaker portatile che sia il più piccolo possibile ma che nello stesso tempo garantisca un audio potente e non costi molto? Allora è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Bose SoundLink Micro a soli 91,99 euro, invece che 129,95 euro.

Goditi questo sconto del 29% che ti fa risparmiare circa 38 euro sul totale. Soprattutto ti puoi portare a casa un altoparlante portatile utilissimo e molto pratico. Possiede un audio stupendo e si collega velocemente ai tuoi dispositivi. E poi è robusto e impermeabile.

Bose SoundLink Micro: piccolo e potentissimo a un prezzo hot

Quando si parla di audio, Bose è sicuramente uno dei brand migliori che ci siano circolazione. È infatti Bose SoundLink Micro riesce regalare un audio stupendo, con bassi potenti e alti rimedi chiari e cristallini. Nessuna distorsione e suono ben bilanciato. La connessione Bluetooth ti permette di associare velocemente i tuoi dispositivi e avere una bassissima latenza fino a 9 meri di distanza.

Il design compatto garantisce la possibilità di portarlo ovunque e poi è molto resistente. È impermeabile con certificazione di grado IP67 per cui non teme la pioggia. È dotato di un comodo cinturino resistente agli strappi che ti permette di agganciare la piccola cassa a qualsiasi cosa, ad esempio a uno zaino. Infine, parlando di autonomia, è in grado di durare per 6 ore con una sola ricarica.

Fai presto perché un'offerta così vantaggiosa è destinata durare poco. Quindi prima che scada fiondati su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Micro a soli 91,99 euro, invece che 129,95 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

