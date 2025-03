Bose SoundLink Micro: mini cassa Bluetooth dal suono che spacca in OFFERTA al 39%

Ti piace ascoltare la musica e fosse per te la potresti sempre ovunque? Allora sono certo che non vorrai perderti questa promozione che ti permette di avere una mini cassa Bluetooth dal suono meraviglioso e dal costo vantaggioso. Vai subito su Amazon e puoi acquistare la splendida Bose SoundLink Micro a soli 79 euro, invece che 129,95 euro.

Siamo quindi di fronte uno sconto pazzesco del 39% che ti permette di risparmiare oltre 50 euro sul totale e soprattutto di portarti a casa uno speaker Bluetooth portatile meraviglioso. È robusto e compatto, possiede un pratico cinturino resistente che ti permette di agganciare la piccola cassa dove vuoi.

Bose SoundLink Micro: suono potente e robustezza incredibile

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono la piccola cassa Bluetooth Bose SoundLink Micro uno dei migliori acquisti di oggi, oltre ovviamente all'ottimo prezzo. Innanzitutto gode di una potenza massima di uscita da 5 W che ti permetterà di ascoltare la musica anche all'esterno senza problemi. Il suono si diffonde in modo omogeneo e arriva distante sempre perfettamente pulito.

Ha un design estremamente compatto, è leggerissima e impermeabile con certificazione di grado IP67. Questo vuol dire che te la puoi portare ovunque, anche al mare e in piscina. Possiede un praticissimo e robusto cinturino in silicone resistente agli strappi che ti permette di agganciare lo speaker a qualsiasi cosa come ad esempio uno zaino o il manubrio della bici. E parlando invece di autonomia, è in grado di durare per ben 6 ore con una ricarica completa.

Non perdere tempo perché chiaramente a questo prezzo andrà a ruba. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e aggiungi al tuo carrello Bose SoundLink Micro a soli 79 euro, invece che 129,95 euro. Completa l'ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.