Bose SoundLink Flex: lo speaker portatile da suono WOW al 25%

Ti segnalo questa strepitosa offerta che oggi ti permette di fare un acquisto incredibile. Vai subito su Amazon e se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Bose SoundLink Flex a soli 127,99 euro, invece che 169,95 euro.

Goditi questo sconto del 25% che ti permette di avere un notevole risparmio per acquistare uno speaker Bluetooth meraviglioso. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis check-out. A questo prezzo è da prendere al volo.

Bose SoundLink Flex: audio strepitoso ed è impermeabile

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono unico e inimitabile lo speaker Bluetooth Bose SoundLink Flex, come ad esempio la sua impermeabilità di grado IP67. Questo ti dà la possibilità di portarlo ovunque, anche in piscina o in spiaggia, senza problemi. Ha un pratico laccetto e quindi lo puoi agganciare a un moschettone o allo zainetto per averlo sempre con te.

Garantisce un suono eccellente con alti e medi cristallini e bassi potenti e vibranti. Ha un design compatto e leggero ma che risulta anche molto robusto. Ha una connessione veloce e stabile con i tuoi dispositivi e una batteria che garantisce fino a 12 ore di ascolto con una sola ricarica.

Non ci sono dubbi, questo è uno dei migliori diffusori portatili che puoi acquistare e adesso è anche sconto. Quindi prima che l'offerta svanisca vai su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Flex a soli 127,99 euro, invece che 169,95 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.