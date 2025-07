Bose SoundLink Flex (2ª Gen) al MINIMO STORICO con il Prime Day

Vuoi uno speaker Bluetooth di qualità senza spendere troppo? Allora approfitta degli sconti del Prime Day e fai il colpaccio. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Bose SoundLink Flex (2ª Gen) a soli 109,95 euro, invece che 179,95 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 39% che quindi ti permette di risparmiare la bellezza di 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 21,99 euro al mese per 5 mesi senza interessi. È un'offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Bose SoundLink Flex (2ª Gen) al prezzo più basso

A questa cifra lo speaker Bluetooth Bose SoundLink Flex (2ª Gen) è uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi nella categoria. Ha un design compatto, elegante e robusto che ti permette di portartelo dietro ovunque tu voglia. È resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 e quindi non teme nulla. È dotato di pratici comandi posti sulla parte alta e un laccetto per poterlo agganciare a uno zaino.

Potrai goderti un suono deciso e potente anche all'aperto senza rinunciare a nulla. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 si collega in un attimo i due dispositivi mantenendo una connessione stabile senza latenza. E poi grazie a una super batteria in grado di durare fino a 12 ore con una sola ricarica.

Non aspettare che l'offerta scada e sicuramente a questa cifra non durerà molto. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Flex (2ª Gen) a soli 109,95 euro, invece che 179,95 euro. Ti ricordiamo che per avvalerti di questa promozione devi essere iscritto ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato dunque fallo adesso cliccando qui e lo riceverai direttamente a casa tua domani senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.