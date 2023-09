Vuoi goderti l'audio come non hai mai fato fino ad ora? Hai bisogno assolutamente di questo prodotto. la Bose Soundbar 550 Dolby Atmos. Questo è anche il tuo giorno fortunato perché su Amazon è scontata del 29% che tradotto significa che risparmi ben 150 euro dal suo attuale costo di mercato.

Ma le sorprese per te non sono affatto terminate infatti grazie al servizio Cofidis puoi dilazionare il pagamento in piccole rate mensili a tasso zero e in questo modo non risentire minimamente della spesa sostenuta.

Bose Soundbar 550 Dolby Atmos: l'audio che non hai sentito prima

Ma vediamo al dunque e vediamo quali sono le caratteristiche e prestazioni eccellenti di questo prodotto in super promo su Amazon.

Full immersion nell'intrattenimento globale. Smart Soundbar 550 è una Dolby Atmos soundbar con t ecnologia Bose TrueSpace e due trasduttori di tipo upward firing , che presenta un suono incredibilmente avvolgente per tutti i tuoi film, le serie e la musica.

La tecnologia TrueSpace della soundbar Bluetooth esalta qualsiasi contenuto. Non importa cosa tu stia guardando: la tecnologia Bose TrueSpace è in grado di analizzare in modo intelligente anche i segnali diversi da Dolby Atmos, come quelli stereo o 5.1, ed elaborarli in upmix per creare una coinvolgente esperienza sonora multicanale.

Tecnologia all'ennesima potenza. Il design dell'architettura acustica racchiude al suo interno cinque trasduttori, di cui due orientati verso l'alto, in una soundbar Dolby Atmos compatta da 27,5" che distribuisce il suono in tutta la stanza : orizzontalmente a sinistra e destra, davanti e in alto.

La soundbar wireless per lo streaming. Con Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect e Chromecast integrati, puoi riprodurre in streaming wireless quello che vuoi, nel modo che preferisci.

Massimo controllo. Sono inoltre inclusi un telecomando e l'app Bose Music, che ti permette di accedere rapidamente alla tua musica.

Non aspettare oltre e acquistala ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.