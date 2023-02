Bose Solo 5 TV: OFFERTA BOMBA su Amazon per la soundbar, con 100 Euro di risparmio!

Quando a casa c'è bisogno di alzare l'asticella e portare la qualità audio a un livello superiore, è chiaro come una soundbar sia l'apparecchio più indicato per farlo. Se poi prendiamo in considerazione il fatto che vogliamo dalla nostra un marchio blasonato, che è sinonimo di qualità alta, la scelta punta sempre di più verso le stesse soluzioni. Bose è una di queste, che con i suoi prodotti di altissima qualità si pone in prima fila per migliorare l'ambiente audio dei nostri dispositivi casalinghi, ed oggi con Bose Solo 5 potreste avere la vostra occasione unica.

Infatti da oggi su Amazon la soundbar Bose Solo 5 è in offerta a solo 179,99€, con uno sconto del 36% che equivale a un importante risparmio di circa 100,00€ per il vostro portafoglio.

Bose Solo 5 TV: la soundbar migliore per tutti

Il sistema audio Bose Solo 5 TV è progettato per essere utilizzato per la maggior parte dei TV HD, ed è comodamente controllabile tramite il telecomando. Dispone di una tecnologia di connettività Bluetooth, e può essere utilizzato per ascoltare la musica in streaming da qualsiasi dispositivo.

Inoltre il sistema audio Bose Solo 5 TV dispone anche di una modalità dialogo per distinguere chiaramente ogni parola e ogni dettaglio. Se non avete mai provato la qualità audio di una soundbar, sappiate che è di molto superiore a quella di deafult di molti TV, e vi basterà provare per credere.

