Pensi sia arrivato il momento di passare al wireless? Le cuffie over-ear Bluetooth QuietComfort SE di Bose garantiscono qualità e affidabilità senza pari, fanno parte della categoria "top di gamma" e per questo si fanno ben pagare. Di listino, infatti, costano 290€.

Oggi però puoi concludere un vero e proprio affare approfittando dello sconto Amazon del 31% che porta il prezzo finale delle cuffie wireless di Bose a 199,95€, spedizione compresa.

Bose QuietComfort SE al miglior prezzo web: solo 199,95€ oggi su Amazon

Come anticipato, le Bose QuietComfort SE sono cuffie Bluetooth over-ear. A tal proposito, ti dico subito che la batteria garantisce fino a 24 ore di autonomia con un singolo ciclo di ricarica. Se vai di fretta, con soli 15 minuti di ricarica avrai a disposizione 3 ore di ascolto.

Le cuffie sono realizzate in morbida pelle sintetica e nylon resistente agli urti. La pressione esercitata sulla orecchie è davvero minima, quindi potrai utilizzarle anche per tutti il giorno. Il comfort è assicurato.

In termini di qualità dell'audio, siamo ai massimi livelli. L'architettura acustica TriPort offre un suono profondo e pieno. L'equalizzazione adattiva con ottimizzazione in base al volume offre sempre prestazioni audio bilanciate, con bassi uniformi a volume ridotto e - soprattutto - musica sempre nitida, anche ad alto volume. Cosa assolutamente non scontata.

Le Bose QuietComfort SE supportano poi la riduzione del rumore (tramite minuscoli microfoni per misurare e contrastare i rumori esterni riducendoli), ma c'è anche la modalità Aware. Quest'ultima è fondamentale in quelle situazioni in cui è importante essere consapevoli dell'ambiente circostante.

Per completare il tutto, all'interno della confezione trovi anche una custodia morbida in cui riporre e conservare le cuffie Bose quando non le stai usando. Trasportale ovunque senza avere il timore di rovinarle in valigia, nello zaino o nella borsa.

