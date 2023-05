Bose: la piccola soundbar in SCONTO da URLO di 100€

Vuoi trasformare il tuo salotto in un cinema senza spendere un'esagerazione? Allora dai un'occhiata a questa offerta incredibile. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la piccola soundbar firmata Bose a soli 199 euro, invece che 299,95 euro.

Anche se può sembrare impossibile, in questo momento, grazie allo sconto del 34%, puoi risparmiare più di 100 euro. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Bose: mini soundbar dal grande suono

Di piccolo la soundbar firmata Bose ha un solo le dimensioni e il prezzo. Tutto il resto invece è davvero enorme. È in grado di regalare un suono potente e coinvolgente che ti garantirà un effetto cinema straordinario. Grazie al suo design compatto la puoi mettere dappertutto, ad esempio sotto la televisione, perché occupa pochissimo spazio.

Grazie alla connessione Bluetooth potrai associarla velocemente ai tuoi dispositivi come smartphone o tablet, nonché alla tua TV. In dotazione troverai un pratico telecomando con cui potrai regolare i volumi, connettere i tuoi dispositivi e impostare ad esempio la modalità "BASS". Quest'ultima è perfetta per guardare film d'azione.

Fai presto perché un'offerta così strepitosa durerà pochissimo. Per cui, prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista la tua piccola soundbar firmata Bose a soli 199 euro, invece che 299,95 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

