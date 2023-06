Non si scopre di certo oggi che con Bose la qualità è sempre di casa. Quello statunitense è un brand che da sempre viene associato al concetto di premium, ed è anche per questo motivo che i suoi prodotti si fanno ben pagare. Eppure, di tanto in tanto, capita l'occasione di poter risparmiare: le cuffie Bluetooth NC 700, ad esempio, di solito costano 400€, ma oggi le acquisti su Amazon a soli 265€ grazie ad un doppio sconto.

Con Amazon risparmi oltre 100€ sulle cuffie Bluetooth premium di Bose, le NC 700

Dando uno sguardo all'elenco delle specifiche tecniche, a colpire delle cuffie Bose NC 700 è la capacità di ridurre attivamente il rumore di fondo. Grazie ad una combinazione di microfoni interni ed esterni per rilevare il rumore ambientale e generare onde sonore inverse per neutralizzarlo, questo processo di cancellazione attiva del rumore consente di godere della musica o dei contenuti audio senza interruzioni, eliminando efficacemente i rumori esterni come il traffico stradale, il rumore delle persone o i suoni ambientali.

Le Bose NC 700 offrono una qualità audio eccezionale grazie ai driver ottimizzati, che producono un suono bilanciato e ricco di dettagli. Inoltre, supportano il codec Bluetooth aptX per una trasmissione senza fili di alta qualità. Consentono anche di effettuare chiamate grazie ai microfoni integrati, che filtrano il rumore di fondo per rendere le conversazioni chiare e nitide.

In termini di design, le Bose NC 700 presentano un look moderno ed elegante. Sono realizzate con materiali di alta qualità e offrono una vestibilità confortevole grazie ai padiglioni auricolari ampi e imbottiti. Inoltre, le cuffie supportano controlli touch intuitivi sul padiglione destro, che consentono di gestire facilmente la riproduzione musicale, il volume e le chiamate.

Le cuffie Bose NC 700 sono compatibili con diverse piattaforme, inclusi dispositivi iOS e Android. Possono essere utilizzate tramite connessione Bluetooth o tramite cavo audio da 3,5 mm per una maggiore flessibilità di utilizzo. Inoltre, sono compatibili con assistenti vocali come Google Assistant, Amazon Alexa e Siri, consentendo di controllare la musica e accedere alle informazioni utilizzando solo la voce.

