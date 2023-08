Bosch: valigetta con 103 punte professionali a 23€ su Amazon

Hai un trapano o un avvitatore e ti mancano sempre le punte adatte per il lavoro che devi fare? Oggi puoi risolvere con una spesa minima. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la valigetta Bosch a soli 23 euro, invece che 29,90 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo originale non è alto ma con questo ulteriore sconto è da prendere al volo. Anche perché con questi accessori avrai tutto quello che i serve per ogni tipo di lavoro che devi fare. Sono tutti accessori professionali e di qualità, garanti da uno dei brand migliori nel settore.

Bosch: tutto quello che ti serve per forare e avvitare

In questa praticissima valigetta avrai ogni cosa per ogni tipo di lavoro, che sia a casa tua o da un cliente. In questo modo non devi ogni volta cercare la punta giusta nella speranza che sbuchi da qualche parte ma avrai la certezza di averla.

Questa valigetta contiene ben 103 accessori. Ci sono punte per il legno a partire da 3mm fino a 10 mm, per il metallo da 1,5 mm fino a 7 mm, e per la pietra da 4 mm fino a 10 mm. Troverai anche un bit di avvitamento, 2 mecchia a spada, dei giradadi e tanto altro. Il tutto in una pratica e robusta valigetta che puoi tenere sempre con te.

Non perdere questa ottima occasione, quindi fai veloce perché può scadere da un momento all'altro. Vai subito su Amazon e acquista la tua valigetta Bosch a soli 23 euro, invece che 29,90 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

