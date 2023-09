Bosch: pistola per colla a caldo da 200W a POCHISSIMO (-30%)

Oggi ho deciso di segnalarti questo interessantissimo attrezzo per il fai da te che ti permette di incollare praticamente qualsiasi cosa in pochissimo tempo. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello la pistola a caldo Bosch a soli 29,99 euro, invece che 43 euro.

Goditi questo sconto del 30% e risparmia 13 euro totale. Con questa pratica pistola, molto semplice da utilizzare, avrai la possibilità di fare tantissimi lavoretti che altrimenti risulterebbero complicati. Li fai da solo, senza dover chiamare degli esperti e quindi eviti di spendere un mucchio di soldi.

Bosch: pistola a caldo di qualità a molto meno

Questa pistola per colla a caldo la puoi utilizzare su tantissimi materiali come legno, cuoio, carta, cartone, tessuti vari, sughero, pietra, vetro e metallo. Questo ti permette di avere una straordinaria versatilità. La puoi usare quando ti si rompe un oggetto o quando devi incollare qualcosa senza praticare fuori sul muro. Potrai inserire uno stick di colla da 11 mm di diametro e fino a 200 mm di lunghezza.

È semplicissima da utilizzare ed è anche maneggevole. Una volta che l'avrai attaccata alla corrente dovrai aspettare solo pochi secondi e la colla sarà pronta. A quel punto dovrai solo premere il grilletto dosando la forza in base alle tue esigenze e quindi mettendo la quantità di colla che ti serve. È dotata di una staffa di arresto che ti permette di riporla in modo sicuro e di un blocco anti goccia per evitare che la colla strabordi.

È dotata di una staffa di arresto che ti permette di riporla in modo sicuro e di un blocco anti goccia per evitare che la colla strabordi.

